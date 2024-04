Amnil | “Ancora morti sul lavoro assurde e inaccettabili”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – “Siamo addolorati e vicini alle famiglie dei 3 deceduti, dei 4 dispersi e degli 8 operai feriti nel bolognese a seguito dell’esplosione avvenuta ieri, 9 aprile, alla centrale idroelettrica dell’Enel Green Power di Bargi sul lago di Suviana, una delle più potenti dell’Emilia Romagna,”, dichiara il Presidente nazionale ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del), Zoello Forni. “A meno di 24 ore da una delle più gravi tragedie che siano accadute sulnegli ultimi anni, è cominciata la gara di parole, vuote e di maggiore effetto, tra i rappresentanti istituzionali e le parti sociali per esprimere la loro reazione davanti a simili disastri. Di fronte a queste tragedie – continua Forni - restiamo sgomenti perché, come categoria che rappresenta 600.000 famiglie, sappiamo bene come tali drammi si ripetano ...