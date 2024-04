Amicizia chiusa con Nikita | Antonella svela i veri motivi | “Si è arrabbiata”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo la fine del Grande Fratello Vip, il legame traFiordelisi ePelizon è durato quanto un gatto in tangenziale. Le due ex gieffine lo scorso settembre hanno discusso e la vincitrice del GF Vip ha anche pubblicato degli screen per dare delle spiegazioni alle sue follower. Traadesso si parla di, le due infatti da mesi non si parlano più. La Fiordelisi a Casa Chi ha rivelato che l’ex amica se la sarebbe presa per un messaggio ironico che lei le ha mandato su WhatsApp.tra Fiordelisi e Pelizon, parla. “Se è vero che non vado più d’accordo con? Già, purtroppo. Però in realtà io le voglio ancora molto bene, perché comunque ho bei ...