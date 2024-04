Amici di Maria De Filippi | anticipazioni quarta puntata Serale del 13 aprile | ospiti ed eliminato | SPOILER

(Di giovedì 11 aprile 2024) E’ passata già una settimana. Siamo di nuovo qui a parlare didiDeper ledell’attesissima, in onda sabato 132024, su Canale 5. Le talpe diNews ci svelano, sfide, liti e gossip su quanto accaduto nella registrazione odierna. Chi andrà al ballottaggio finale rischiando l’eliminazione dopo che la scorsa settimana ha abbandonato la scuola Lucia?diDe: chi arriva dopo Tananai? Settimana scorsa abbiamo assistito all’esibizione di Tananai sulle note di Veleno e abbiamo riso con un nuovo monologo di Barbara Foria. Questa ...

Colpo di scena nel day-time di Amici 23 andato in onda oggi pomeriggio, mercoledì 10 aprile 2024 su Canale 5. Maria De Filippi si è infatti collegata in casetta e ha comunicato a Gaia che deve ... (superguidatv)

La ballerina Gaia non può ballare per un infortunio al ginocchio ed è costretta ad abbandonare il Serale di Amici 23: "Ci dispiace tanto, ma ti devi ritirare". (comingsoon)

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi arriva dopo Tananai - Cosa dicono le talpe di Amici News su quanto accaduto ad Amici di Maria De Filippi Ecco le anticipazioni sulla quarta puntata del Serale del 13 Aprile 2024 ...superguidatv

Anticipazioni sulla quarta puntata del serale di Amici 2024 - La quarta puntata del serale di 'Amici 2024' è in programma per sabato 13 aprile, a partire dalle 21:30, in prima serata su Canale 5. Oggi, giovedì 11 aprile, si registra la puntata che promette di es ...informazione

Castrovillari e il terribile incidente di Pasqua: la 19enne Claudia Maria muore dopo 10 giorni di terapia intensiva - Non ha superato il coma e le gravi ferite riportate la giovane diciannovenne Claudia Maria, finita nelle morse della morte a causa di un bruttissimo sinistro stradale avvenuto nel week end pasquale a ...cosenza.gazzettadelsud