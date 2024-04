Amici della Musica di Firenze | gran finale con il Trio Gaspard

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Violino, corno e pianoforte. Alla formazione geniale, inventata da Brahms, è affidato il penultimo concertostagione deglidi. Sabato 13 aprile, alle 16.00, al Saloncino del TeatroPergola, saranno di scena Marco Rizzi al violino, Alessio Allegrini al corno e Benedetto Lupo al pianoforte. Iloffrirà la rara occasione di ascoltare i principali capolavori scritti per questo organico, come ildi Ligeti e ilin mi bemolle maggiore op. 40 di Brahms. A completare il programma, gli Intermezzi op. 117 per pianoforte di Brahms e il Tempo di Ciaccona dalla Sonata in sol minore per violino solo di Bartók. Tre numero perfetto anche domenica 14 aprile, ...