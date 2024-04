Amici | chi è Aurora la sostituta di Gaia | lavoro | Instagram | percorso

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 11 aprile 2024)Ranvestel è la ballerina che al Serale di23 sostituisceDe Martino, per tre puntate. La nuova arrivata non è un volto sconosciuto per il pubblico di Canale 5. Infatti, ha preso parte alla scorsa edizione del talent show. Come ha sottolineato Raimondo Todaro,aveva dovuto lasciare il programma di Maria De Filippi a causa di un infortunio. Oggi torna di nuovo all’interno della trasmissione, per via di un altro infortunio, non il suo ovviamente, ma quello di. Quest’ultima ha subito accettato la proposta di farsi sostituire per tre puntate.23: perchésostituisceal Serale? Leggi anche:23,: come si è infortunata e chi la sostituisce al Serale? Leggi ...