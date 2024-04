Amici 23 | Michele Bravi | “Un figlio? Nel mio caso è complicato | fino a poco tempo fa non mi passava per la testa ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il cantautore, giudice del serale nella ventitreesima edizione didi Maria De Filippi, si è raccontato in un’intervista al settimanale Oggi. Il 29enne, vincitore della settima edizione di X Factor, ha innanzitutto parlato del rapporto con la De Filippi confessando: Le devo tutto, mi ha dato fiducia. Quando parto con le mie paranoie assurde lei mi stoppa: “Meno ansia”. Così, secca. Poi, ha parlato del mondo della discografia, ricordando prima di tutto l’uscita del suo ultimo album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, per il quale ha collaborato anche con Carla Bruni in un duetto. In merito ai primi anni di carriera dopo X Factor e all’insuccesso del suo disco d’esordio ha detto: La discografia è un mondo brutale. Ero giovane, criticarono aspramente la mia musica e io lo vissi come stessero annientando me. Ora ho ...