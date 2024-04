Amici 23 | Gaia De Martino sarà sostituita da Aurora Ranvestel | le reazioni dei compagni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel daytime odierno di, sono state mostrate ledegli altri allievi alla proposta, accettata daDe, di esserefino a che non si riprenderà dal suo infortunio, da un’altra ballerina scelta da Raimondo Todaro. Gli allievi in casetta hanno esternato le proprie perplessità direttamente a. Ha esordito Marisol, dicendo che lei non avrebbe accettato una proposta simile. E’ intervenuto anche Dustin: Ti voglio bene ma non ho capito questa situazione per me non è giusto. Mida, che aveva avuto una relazione amorosa con la ballerina, che sembra terminata, ha espresso il suo pensiero: Io sono contento se resti, ma vai avanti con le spalle di un altro. Non è rispettoso nei nostri confronti con una ragazza che non si è fatta 7 mesi di percorso, una ...