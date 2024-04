Ambiente | 76 candidature per HuMUS | contributo di 30mila euro a 20 progetti pilota

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono state ben 76 da ogni parte del mondo leper il bandopeo, per 20finalizzati alla tutela e alla salute del suolo: un ottimo riscontro per l’iniziativa che ha l’obiettivo di coinvolgere e attivare i Comuni e le Regioni per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. Tutte leal bando, che si è chiuso il 5 aprile scorso, vedono la partecipazione di un ente o agenzia del settore pubblico come candidato unico o principale; nelle prossime settimane saranno selezionate le 20 proposte, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando. Ogni vincitore porterà avanti un esperimento di governance partecipativa del suolo a livello regionale, della durata massima di un anno, e riceverà un sostegno ...