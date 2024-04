Amadeus vorrebbe rimanere in Rai | l’ultima volta che l’ha lasciata è stato un disastro

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Da quell'esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto", aveva dettoin un'intervista, ricordando la suasa uscita dalla Rai nel 2006. Oggi si parla di nuovo di nuovo di addio, ma stando a quanto apprende Fanpage.it luirestare.

Nonostante Amadeus sia uno dei conduttori di punta della Rai e i suoi programmi stiano raccogliendo un successo dopo l’altro, presto il presentatore potrebbe lasciare la rete ammiraglia Rai per ... (isaechia)

Amadeus lascia la Rai per Discovery e Nove, accordo vicinissimo: l'offerta che ha convinto il conduttore - Amadeus vicino all'addio alla Rai e al passaggio a Nove di Discovery: le indiscrezioni sull'offerta che avrebbe convinto il conduttore televisivo.notizie.virgilio

Sanremo, dure critiche: “Il cast viene scelto dal figlio di Amadeus” - Mario Venuti ha criticato aspramente la scelta del cast di Sanremo. Secondo lui fa tutto il figlio di Amadeus, José.gossipetv

Amadeus lascia la Rai: ecco in quale Rete lo vedremo - Sembra ormai certo: Amadeus lascia la Rai. In quale Rete lo vedremo Gli hanno fatto un'offerta a cui è impossibile dire di no.notizie