“Amadeus verso l’addio alla Rai” | la notizia ‘esplode’ su giornali e siti Come stanno le cose? Al momento “non ci sono le condizioni per restare” e le porte del Nove…

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare. Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lopreparando, però lo decido io quando uscirà“, scherza Fiorello a “Viva Rai2“. Laesplode in rete, finisce sui quotidiani, rimbalza sui social:Rai. Dagospia nei giorni scorsi aveva comunicato la possibile uscita di scena, informazione bollata da moltimera “strategia” ma qualcosa dalle parti di Viale Mazzini tra l’uomo di punta e i vertici meloniani sembra essersi rotto. Per il servizio pubblico in modalità “TeleMeloni” si preannuncia una calda estate, la seconda consecutiva dopo aver già perso lo scorso anno Fabio Fazio, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini. ...