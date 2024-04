Amadeus lascia la Rai? Ecco chi lo sostituisce ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Un terremoto scuote Viale Mazzini:potrebbere laper approdare al canale Nove. La notizia, se confermata, rappresenterebbe una svolta epocale per il panorama televisivo italiano. Addioalla? Carlo Conti possibile sostituto ad, re indiscusso di Sanremo con cinque edizioni consecutive da record e timoniere di “”, non è però benvoluto da tutti in. Le voci di un possibile addio si fanno insistenti, alimentate da un entourage che parla di una decisione presa al 90%. La, dal canto suo, non si è fatta trovare impreparata. Il piano B è ...