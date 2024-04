Amadeus conduce “Una | Nessuna | Centomila” Poi addio alla Rai?

(Di giovedì 11 aprile 2024) Martedì prossimo l’incontro con il direttore generale del servizio pubblico Giampaolo Rossi sbroglierà la matassa riguardo al suo futuro televisivo. A quel punto la conduzione di “Una,”, dall’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024 e in onda sulla rete ammiraglia in una sola serata, potrebbe essere tra gli ultimi impegni diin. Mandate in porto le ultime puntate stagionali di “Affari Tuoi”, per cui Viale Mazzini avrebbe già individuato un degno sostituto in Stefano De Martino, il conduttore e deus ex-machina degli ultimi cinque Festival di Sanremo potrebbe passare a Nove, rete del gruppo Warner Bros. Discovery che ha già accolto Fabio Fazio, per occuparsi dell’intera offerta intrattenimento del canale. Nel contratto proposto da Nove adspiccherebbe, oltre ...

