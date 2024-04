Amadeus al bivio Rai-Discovery | a giorni la verità Fiorello | «Parlerà Viale Mazzini» Lui condurrà evento all’Arena

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 11 aprile 2024) Registra le nuove puntate di Affari Tuoi, l’access prime time dei record che viaggia oltre i 5,5 milioni di spettatori. E si prepara a condurre il 4 e 5 maggio Una Nessuna Centomila - In Arena, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne a Verona, che andrà poi in onda su Rai1. Ma intanto per il futuro professionale disi prospettano ore...