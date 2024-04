Amadeus a un passo dal Nove | Fiorello | “Ci sarà un comunicato Rai” Le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 –unRai a sciogliere definitivamente i dubbi.lascia la tv pubblica? Non c’è ancora niente di ufficiale ma le voci che vogliono il campione di ascolti (5 edizioni di Sanremo con numeri record) in partenza verso Ilcontinuano a rincorrersi ed a occupare le copertine dei giornali.non evita l’argomento scottante per l’amico e collega. Anzi è proprio lui a spiegare a Viva Rai 2 stamani che “ciuna dichiarazione Rai”. Non solo.fa anche sapere che è previsto un incontro tra, il cui contratto scade in estate, e i vertici di viale Mazzini (martedì prossimo secondo il Corriere.it). Non solo dà anche un indizio su qualel’esito. “Non è facile (per la ...