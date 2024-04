Altra vittoria dei trattori | gli aiuti di Stato agli agricoltori continueranno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Commissione europea è intenzionata a dare un via libera alla proroga della possibilità per i Paesi membri di fornire sostegno pubblicodel blocco. Bruxelles ha inviato ai Paesi membri per consultazione la sua proposta per una proroga limitata del quadro temporaneo del...