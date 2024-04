Allenamento col ct della Nazionale per 700 campioncini del rugby

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gonzalo Quesada sarà l’ospite d’onore del trofeo Carnevale, arrivato alla 42esima edizione. Sabato il ctdiarriverà a Velate per incontrare i 700 ragazzi e le dieci squadre pronte a invadere il borgo. Weekend dedicato alla palla ovale, con la passione per una disciplina che impazza in tutto il Paese, in questo spicchio di Brianza un appuntamento fisso dal lontano 1982 sul campo storico di via Luini, al quale quest’anno si aggiunge quello dell’oratorio. Doppio evento per ilVelate che organizza l’evento con il sostegno del Comune e il patrocinioRegione eFederazione. La coppa Carnevale è una delle più antiche d’Italia eLombardia e forse anche per questo il commissario tecnico ha deciso di non mancare. Un sogno per i ...