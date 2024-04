Allarme Fbi | ' possibili attacchi in Usa stile Mosca'

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci sono "elevati" rischi alla sicurezza: il timore è quello di potenzialinegli Stati Uniti simili a quello al Crocus City Hall di. Lo afferma il direttore dell'Fbi Christopher Wray in un'audizione al Congresso, secondo le anticipazioni diffuse del suo intervento. "Guardando indietro alla mia carriera, mi è difficile pensare a un periodo in cui le minacce alla sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale erano così elevate allo stesso momento", spiega Wray.

