Allarme bomba a Bruxelles | evacuato un edificio della Commissione Europea

Perugia , 4 aprile 2024 - Allarme bomba nella tarda mattinata di oggi al Tribunale Penale di Perugia , in via XIV Settembre. L'edificio, all'interno del quale erano in corso le udienze, è stato subito ... (lanazione)

Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Tra la guerra in Ucraina e la guerra nella Striscia di Gaza, dove un medico israeliano ha denunciato in una lettera le orribili torture perpetrate nei confronti dei ... (dayitalianews)

Allarme bomba a Bruxelles, evacuato edificio della Commissione europea - Allarme bomba a Bruxelles. Le forze dell'ordine, secondo quanto riportano i media locali, hanno confermato che un edificio della Commissione europea è stato evacuato.ilmessaggero

Iran sempre più vicino all’atomica/ L’Allarme Aiea: “Uranio arricchitto al 60%, bomba entro pochi mesi” - L'Iran ha ragiunto il 60% di arricchimento dell'uranio: secondo l'Aiea potrebbe presto produrre la sua prima bomba atomica ...ilsussidiario

Scoppia una bomba in Ucraina, i giocatori si buttano a terra - In Ucraina una partita di calcio è stata interrotta dallo scoppio di una bomba, che ha spaventato i giocatori. I ragazzi in campo prima hanno portato istintivamente le mani alle orecchie per il forte ...lasicilia