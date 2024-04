Alla Pro Loco Quarto presentazione di “Su ali d’aquila” e “La vera gioia”

L’uomo, 82 anni soffre di diverse patologie: “Ho avuto un malore e mi trattano così?”. L’ospedale Saint Charles è stato affidato in appalto d alla Regione al gruppo GvmCare & Research (genova.repubblica)

News Tv. L’ addio di Amadeus d alla Rai sarebbe ormai cosa fatta. Non è arrivata al momento alcuna conferma ufficiale da Viale Mazzini, ma il conduttore sarebbe ormai convinto a lasciare la ... (tvzap)

Le polemiche, ovviamente, non sono mancate. Alla fine, però, la maggioranza ha avuto – come da definizione – la maggioranza e la Commissione di Vigilanza ha approvato le nuove regole per la par ... (giornalettismo)