Alice Scagni uccisa dal fratello | archiviata inchiesta per omissioni | “Agenti non sapevano del pericolo”

(Di giovedì 11 aprile 2024) L‘omicidio diper mano delAlberto era “imprevedibile” e non c’erano state precise denunce in precedenza, ma solo una serie di segnalazioni in vari luoghi, momenti e da parte di persone diverse. Per questo il giudice Carla Pastorini ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di duedi polizia e una dottoressa della Salute mentale. I tre erano indagati nell’sulle presuntee carenze nella gestione di Alberto nelle settimane precedenti il delitto, avvenuto il 1 maggio 2022 a Genova Quinto. L’indagine era partita dopo le denunce dei genitori die Alberto. I due coniugi avevano denunciato forze dell’ordine e la dottoressa della Salute Mentale, accusata di aver “perso tempo” nella presa in ...