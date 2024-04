Alfa Romeo Milano | la nuova compatta del Biscione

l'Alfa Romeo Milano è l' auto che porta il marchio del Biscione in una nuova dimensioni, oltre a essere una delle novità più attese del 2024 . Nella storia del l'Alfa non c'era mai stata un' auto ... (gqitalia)

Alfa Romeo 33 Stradale su misura per un cliente giapponese. Uno dei 33 acquirenti in Italia per configurare la sua supercar - Noriaki Uchino, uno dei 33 acquirenti della nuova 33 Stradale, in un viaggio a Milano avvenuto a metà dello scorso mese, ha trascorso due giorni suggestivi tra Milano e Arese, ...motori.ilmessaggero

Alfa Romeo Milano 2024: un nuovo capitolo nell’era dei SUV compatti. Le sue caratteristiche - Alfa Romeo ha svelato il suo ultimo modello, il Milano, un B-SUV che segna il ritorno della casa automobilistica nel segmento ...msn

Carlos Tavares ha riufiutato diverse offerte per vendere Alfa Romeo: “E’ il nostro gioiello più grande” - Ieri è stata una giornata importante per Alfa Romeo con il debutto della nuova entry level il SUV compatto Milano.msn