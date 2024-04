Alex Pereira ha il pugno più potente del mondo: è come essere investiti da un’auto in piena corsa - Il lottatore brasiliano Alex Pereira colpendo il PowerKube ha realizzato un punteggio di 191.796 ed è diventato l’uomo con il pugno più potente della storia.fanpage

UFC 300: Pereira vs. Hill, streaming, orario e dove vederlo in diretta TV - UFC 300: Pereira vs. Hill, ecco quando si terrà il prossimo grande evento di MMA, l'orario e dove seguirlo in diretta streaming ...generationsport