“Alessandro ha cercato di scappare” | Suviana | la ricostruzione della tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una notizia che corre veloce in provincia di Pisa. Il ritrovamento del corpo diD’Andrea lascia senza fiato Forcoli e Palaia. «È stato il padre diad avvertirmi poco prima delle 20.30 che era stato individuato il suo corpo nel lago di. Non so dire a che livello fosse ma mi ha detto che secondo lui stava tentando diin seguito all'esplosione o almeno questa è l'idea che si è fatto il papà. Ma io non so dire di più». Lo ha detto il sindaco di Palaia (Pisa), Marco Gherardini, il comune di cui fa parte anche la frazione di Forcoli, piccolo centroValdera dove è nato e cresciutoD'Andrea, sesta vittime del tragico incidente alla centrale idroelettrica di. «Tutto la nostra comunità sta vivendo giorni ...