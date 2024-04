Al volante di un’auto contro autocisterna Deceduta sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno schianto violentissimo che non le ha lasciato scampo. Natalia Esposito, 51 anni, vigevanese da poco tornata in città dopo aver vissuto a lungo in Liguria, è morta ieri mattina intorno alle 10.45 nell’impatto tra la sua Renault Twingo ed una cisterna Scania, avvenuto nel tratto della provinciale 206 che collega la rotatoria di corso Pavia alla frazione Sforzesca di Vigevano. A quell’ora sulla zona stava cadendo una pioggia sottile e sicuramente l’asfalto era particolarmente viscido. Ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dagli agenti della polizia locale di Vigevano, che sono intervenuti per i rilievi, la causa potrebbe essere stata anche un’altra: un malore improvviso o una disattenzione fatale. Il conducente del mezzo pesante, rimasto illeso ma accompagnato comunque al Pronto soccorso per essere sottoposto ai test tossicologici come è previsto in queste ...