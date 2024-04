Al Dragoni stasera si ride con Decaro e la ‘iettatura’ - Torna la prosa al Teatro Dragoni di Meldola stasera (ore 21) con lo spettacolo ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo, una commedia tutta da ridere con protagonista Enzo Decaro, regia di Leo ...msn

La linea di Poggianti:: "Basta follie ecologiste" - Per stasera alle 21 l’ex esponente di Fratelli d’Italia (fuoriuscito dal partito dopo la scelta del centrodestra di candidare Campinoti) terrà un dibattito a Palazzo Pretorio intitolato ’Tra ecologia ...lanazione

Piazzapulita, ospiti stasera: la protesta dilaga nelle università italiane - Oggi 28 marzo 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno all ...affaritaliani