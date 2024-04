AJPW | Tragica morte per Akebono | stroncato da un infarto a 54 anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tramite i media giapponese veniamo a conoscenza dellascomparsa di Chadwick Haheo Rowan, conosciuto come, ex lottatore di sumo ed, all’età di 54. Dopo una malattia lungaha avuto unche l’hadopo diversi problemi al cuore già riscontrati nel 2017 quando fu addirittura indotto in coma farmacologico. L’ultimo match combattuto risale proprio a quell’annata lì. Sfidò anche Brock Lesnar nel periodo NJPW, combattendo anche in Dragon Gate e Zero-1. Tutta la redazione di ZonaWresting esprime le condoglianze alla famiglia dell’ex lottatore.