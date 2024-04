AI Week – Rimini | 8-12 aprile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) -, 112024. Al Palacongressi diè in corso è la quinta edizione dell'evento dedicato all'Intelligenza Artificiale: durante la settimana sono in programma interventi di ospiti nazionali ed internazionali (tra gli altri Abram Maldonado, Open AI Ambassador e Guido Scorza, garante della privacy). L'appuntamento, che vede al centro l'intelligenza artificiale, affronta diversi temi che spaziano dall'automazione alla sostenibilità, editoria, comunicazione e cybersecurity. Fincantieri ha partecipato all'evento con un workshop (mercoledì ore 18.00) dal titolo: “Portare il Futuro a Bordo. Come l'AI ha cambiato la comunicazione di Fincantieri” in cui ha raccontato le sfide e i rischi che l'Intelligenza Artificiale Generativa pone ad un'azienda e i risultati che, in meno di un anno, ha raggiunto grazie all'adozione ...