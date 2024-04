Aggiornamenti di stato WhatsApp pure su Instagram e Facebook ben presto

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Glidisaranno benpubblicabili suma anche susimultaneamente, in un sol colpo in pratica. Chi tiene a cuore la sua “migliore formula di presenza” sul servizio di messaggistica come sui canali social avrà benla vita più facile. Un particolare cambiamento per glidiera giàmesso in evidenza nella beta diper Android 2.23.25.20. La stessa identica novità è ora apparsa anche per la versionebeta per iOS 24.8.10.72. dall’app TestFlight. L’implementazione pensata dagli sviluppatori ha a che vedere proprio con la possibilità di pubblicare in automatico ...