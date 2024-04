Affrontare l' Antibiotico-Resistenza in Italia | strategie integrative e governance efficace

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) - Analisi approfondita delle soluzioni multifaceted per preservare la Salute Pubblica e la sostenibilità dei Sistemi Sanitari. Roma, 11 Aprile 2024 – L'è una grave minaccia globale, con previsioni che indicano un aumento fino a 10 milioni di morti all'anno entro il 2050 e un impatto economico che potrebbe superare il trilione di dollari all'anno dopo il 2030. Per questa ragione esperti clinici, farmacoeconomici e responsabili regionali del settore farmaceutico si sono riuniti a Roma in occasione dell'evento “COMBATTERE L'IN- Aspetti clinici, farmacoeconomici e di”, con la Direzione scientifica di SDA Bocconi School of Management, l'organizzazione di Motore Sanità e il contributo incondizionato di Viatris. ...

Nuovi antibiotici, Fda approva terapia per infezioni da Staphylococcus aureus - La Food and Drug Administration statunitense ha approvato l’Antibiotico iniettabile ceftobiprolo medocaril (Zevtera) per il trattamento di pazienti adulti con infezione causate da Staphylococcus ...farmacista33

One health: consumo di antibiotici diminuito in Europa - Il consumo di antibiotici sia negli animali sia negli esseri umani è associato a una riduzione dei batteri resistenti ...dica33

Zecche, come e perché con il morso possono trasmettere malattie e come difendersi - Va detto che l’infezione tardiva cronica è piuttosto rara: con terapia antibiotica adeguata, infatti, la prognosi è generalmente positiva. Come si riconosce e si cura la Febbre purpurica E’ chiamata ...quifinanza