AFFARI TUOI | IL DG ROSSI VUOLE STEFANO DE MARTINO AMADEUS? NON È INDISPENSABILE

(Di giovedì 11 aprile 2024) La situazione si sta facendo chiara. Una parte della Rai nonpiù, in particolare il direttore generale Giampaoloche infatti pensa al nuovo conduttore di. Il dirigente scelto da Giorgia Meloni al pmo rinnovo dei vertici diventerà di fatto l’uomo più potente di Viale Mazzini, con l’uscita di scena dell’ad Roberto Sergio che invece tifa senza indugi per la permanenza di. C’è un evidente e pare irrisolvibile problema politico ed editoriale. Qualcuno mormora che il bacio gay adsia stato la ciliegina sulla torta che ha fatto imbufalire la Destra, già nera per alcune vicende di Sanremo. E così ognuno per la sua strada, la Rai da una parte ein direzione Nove. ...