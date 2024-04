AEW | Svelate le date e le sedi dei prossimi pay-per-view del 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il momento della federazione nelè stato nient’altro che straordinario, contrassegnandolo come uno degli anni più notevoli per la promozione finora. Con AEW Revolution già inciso nella storia come un successo monumentale, i fan attendono con impazienza cosa riserverà il resto dell’anno. L’annuncio In un annuncio significativo, l’AEW ha svelato lee ledei loroeventi in pay-per-, rafforzando il loro impegno nel fornire intrattenimento di alta qualità in tutto il mondo. Dalle frenetiche strade di New York alle vibranti arene di Las Vegas, l’influenza di AEW non conosce limiti. LeAEW: Dynasty il 21 aprile presso il Chaifetz Arena a St. Louis AEW: Double or Nothing il 26 maggio presso il MGM Grand Garden Arena a Las Vegas AEW: ...