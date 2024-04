AEW | Serie di annunci per Battle of the Belts | Collision ed il prossimo Dynamite I dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) Durante l’ultimo episodio di, la AEW ha messo in atto la solita quantità esagerata diper i prossimi show della compagnia. Il primo incontro riguardaof theX, show speciale che andrà in onda dopo la diretta di: toccherà ad HOOK, infatti, mettere in palio il suo FTW Title dall’assalto di Shane Taylor. This Saturday, 4/13Highland Heights, KYSaturday Night #AEWBOTB8pm ET/7pm CT on TNTFTW Title Match@730hook vs @shane216taylorAfter STP scored the win tonight on #AEW, Shane Taylor will challenge FTW Champion HOOK live at AEWof theon TNT on Saturday! pic.twitter.com/BWGvsnoEly— Tony Khan (@TonyKhan) April 11, 2024 Nella già citata puntata di, invece, si ...