AEW | Mostrato il video dell’alterco tra Punk e Perry | per gli YB ha influito sulla loro sconfitta ad All-In

(Di giovedì 11 aprile 2024) Alla fine è successo veramente, nel corso della puntata di Dynamite di questa notte gli Young Bucks hannoil breve, ripreso dalle telecamere di sicurezza, dell’aggressione di CMai danni di Jacknel backstage di All-In 2023. Unin reazione all’intervista di CMdella scorsa settimana e utilizzato anche in chiave storyline per promuovere il match di Dynasty contro gli FTR. Jackcapro espiatorio Ilcome detto è stato presentato dagli Young Bucks che prima hanno voluto contestualizzare l’accaduto. I Bucks hanno parlato dicome “capro espiatorio”, lui è un ragazzo californiano molto simile ae “se hai un problema con lui, ...

