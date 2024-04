AEW | Il pubblico di Dynamite reagisce al footage innalzando un coro pro-CM Punk

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) La scorsa notte Taz, Excalibur e Tony Schiavone hanno dato il via ad un nuovo episodio di AEWin diretta dal Charleston Coliseum in Charleston, West Virginia. Una puntata che ha tanto fatto parlare di se sin dal suo annuncio contenente il famoso video ritraente la rissa tra Jack Perry e CMdello scorso anno ad ALL IN. Abbiamo letto in giro diverse reazioni in merito, gran parte negative o comunque critiche verso la scelta fatta, ma non abbiamo ancora sentito la reazione a caldo deldi Charleston. Proprio per questo motivo siamo riusciti a trovare una clip pubblicata dal profilo X di Cultaholic Wrestling tratta proprio dall’arena e quindi dalla reazione deluna volta concluso il video sul titantron. Come ben visibile e udibile, i fan hanno immediatamente lanciato il ...