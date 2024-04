AEW | Anche i Bucks sarebbero stati contrari alla messa in onda del filmato di All In

(Di giovedì 11 aprile 2024) Secondo alcune indiscrezioni in circolazione, la decisione di Tony Khan di mandare inilsui fatti di All In ha generato qualche malumore all’interno del backstage AEW. La decisione è parsa un risposta all’intervista di CM Punk di qualche giorno fa,se poi la federazione ha cercato di legare laindel videoclipstoryline che coinvolge Younge FTR. Ebbene, secondo ulteriori indiscrezionii fratelli Jackson non erano particolarmente favorevoli all’idea.Secondo quanto evidenziato da Wade Keller di PW Torch, l’idea di mandare inilsui fatti di All In è stata del solo Tony Khan. Non è stata una idea ...

