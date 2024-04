AEW | Altro traguardo per l’italiano Cristiano Argento che ha affrontato Okada a Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tra video mostrati e dichiarazioni poco ortodosse andate in scena, c’è un elemento che fa davvero notizia in quel die renderà sicuramente orgogliosi tutti i fan italiani. La scorsa notte nel principale show settimanale della AEW, ha fatto il suo debutto lottato Mambo Italiano conosciuto anche con il ring name di Andrea Guercio e in questa occasione come. Il match che lo ha coinvolto lo ha visto affrontare in un one on one il campione Continental, “The Rainmaker” Kazuchika. Un passo importante che si aggiunge ai molteplici fatti finora in carriera dal nostro connazionale dopo le molteplici presenze in WWE tra RAW, SmackDown, NXT e PPV vari, altre programmazioni AEW come Dark, ROH e infine nella TNA ai tempi di IMPACT Wrestling.