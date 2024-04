Adani | Cassano e Panatta | come ridurre tutto al luogo comune del “gioco”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) . Nel post Juventus-Fiorentina di domenica scorsa si è raggiunto un apice nel rapporto simbiotico tra calcio e società, ossia in quanto il calcio sia interprete della società e quanto la società abbia nel calcio uno specchio fedele. Strano ma vero, è successo durante “La Domenica Sportiva”. In questi anni ormai quando qualcuno si esprime in tv, raramente misura le parole, sopratin ambito politico. Si mira alla pancia, con discorsi non più di registro elevato. Si cerca sempre il banale per arrivare a chiunque e portarlo dalla propria parte.nella vita, così nel pallone. “Finalmente ho sentito qualcuno che ha parlato, di calcio, in maniera schietta e chiara” tuonava in studio Adriano, consapevole o inconsapevole interprete di quanto detto sopra. Non è importante il contenuto, che può essere nullo e non sostenuto da ...