Accadde oggi | 11 aprile | Roberto Donadoni ed altre ricorrenze 

(Di giovedì 11 aprile 2024) 11edricorrenze Evidentemente era destino che l’111999dovesse disputare l’ultima partita in Serie A e con il Milan proprio contro il Parma al Meazza. Lui che a San Siro di fronte ai ducali aveve scritto l’explicit realizzativo nel campionato italiano e con la casacca rossonera a San Siro, il 24 marzo ’96… Quella domenica di venticinque anni fa è ricordata principalmente per la vittoria (quasi) a sorpresa della Roma nel derby capitolino e per ‘quella’ maglietta di Francesco Totti… Ma l’11di un quarto di secolo fa significa anche l’ultimo gol con la maglia della Juventus di Angelo Di Livio. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.