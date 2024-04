(Di giovedì 11 aprile 2024) “Oggi è un giorno tragico per la storia dele per i suoi valori fondanti: con 336 voti contro 163 il Parlamento Europeo ha approvato la mozione di ultra-sinistra che auspica l’inserimento dell’nella Carta dei Diritti Fondamentali. L’uccisione di unaumana nel grembo materno viene solennemente promossa dall’attuale maggioranza delrlamento come un ‘diritto fondamentale’ e un ‘valore comune’ da incentivare”. E’ quanto afferma in una nota Jacopo Coghe, portavoce di ProOnlus., la protesta choc di Pro: camion-vela con l’immagine stilizzata di un feto insanguinato E per protestare contro la decisione ...

Aborto: Bassi (Fafce), “non esiste un diritto a togliere la vita. Le donne usate come pedine elettorali” - Dopo il voto con il quale il Parlamento europeo ha chiesto che il cosiddetto "diritto all'Aborto" sia inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, Vincenzo Bassi, presidente Fafce, commenta ...difesapopolo

Aborto – Pro Vita & Famiglia: “Una giornata tragica per l’Europa. Prosegue campagna shock a Bruxelles” - “Oggi è un giorno tragico per la storia dell’Europa e per i suoi valori fondanti: con 336 voti contro 163 il Parlamento Europeo ha approvato la mozione di ultra-sinistra che auspica l’inserimento dell ...italiasera

Perché l'Aborto non sarà un diritto sancito dalla Costituzione europea - Per la secondo volta in due anni, l'Europarlamento chiede di inserire l'interruzione di gravidanza tra i diritti fondamentali dell'Ue. Ma le possibilità che accada sono poche ...europa.today