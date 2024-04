Aborto | Pro Vita & Famiglia | Giorno tragico per Ue | Italia si unica a Paesi pro vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Oggi è unper la storia dell'Europa e per i suoi valori fondanti: con 336 voti contro 163 il Parlamento Europeo ha approvato la mozione di ultra-sinistra che auspica l'inserimento dell'nella Carta dei Diritti Fondamentali. L'uccisione di unaumana nel grembo materno viene solennemente promossa dall'attuale maggioranza dell'Europarlamento come un “diritto fondamentale” e un “valore comune” da incentivare". Lo afferma in una nota Jacopo Coghe, portavoce di ProOnlus. Per protestare contro la decisione del Parlamento Europeo, Prosta facendo circolare a Bruxelles un grande ...