Aborto nella Carta dei diritti | blitz all' Europarlamento | insorge il centrodestra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Rendere l'un diritto fondamentale dell'Ue. È la richiesta del Parlamento europeo, che oggi ha votato una risoluzione, non vincolante, ad ampia maggioranza: 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni. La proposta, avanzata da europarlamentari di diversi gruppi (S&D, Verdi, Renew e La Sinistra), non è la prima del suo genere. I deputati chiedono che il diritto all'sia tutelato a livello di Ue, mettendolo al riparo dalle diverse minacce emerse negli ultimi anni in diversi Stati. "Ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi servizi sanitari senza discriminazioni, compreso l'accesso all'sicuro e legale", dovrebbe recitare il nuovo articolo 3 delladei ...