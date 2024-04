Abodi | “Ha bisogno dell’aiuto di tutti | anche del mondo sportivo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Il mare è il più grande impiantoa cielo aperto che esista. Oggi solamente in Italia ci sono sette federazioni sportive direttamente coinvolte. Ecco allora che noi dobbiamo usare le eccellenze sportive, olimpiche e paralimpiche, per far in modo che i grandi atleti diventino testimonial di una cultura del rispetto del mare che hadi". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea, intervenendo oggi al terzo Summit nazionale sull'economia del mare – Blue Forum" a Gaeta. "Eliminare la plastica dal mare è uno dei grandi temi: cultura e rispetto del mare devono trovare nello sport un fattore di accelerazione e di sensibilizzazione – ha spiegato – Per questo dobbiamo mettere in condizione le federazioni di esprimersi al meglio ...