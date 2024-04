“Abbatti le mura” il nuovo singolo dei Sandflower

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da venerdì 12 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LE” (Overdub Recordings), ildei. “le” è un brano di protesta verso una società in cui si erigonoper dividere e si reprimono sia le idee che le persone. È un grido corale per abbatterle, un inno alla contaminazione culturale e all’accoglienza. La canzone sottolinea come la diversità ci rende liberi e ci invita a lottare insieme per difendere il diritto alla libertà individuale. Spiega la band a proposito del brano: “Abbiamo scritto questo brano, mossi dall’urgenza di dar voce alle nostre convinzioni. Siamo fermamente convinti che i temi trattati siano vicini a tantissime persone e ...