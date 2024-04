A Pompei salone con scene Guerra Troia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 11.35 Nuova importante scoperta a, dove dagli scavi nell'Insula 10 Regio IX è emerso unda banchetto decorato con soggetti dalladi. Sullo sfondo nero, soprattutto le coppie di amanti protagoniste della vicenda: Elena la bellissima e Paride, ma anche l'inascoltata Cassandra e Apollo che si schiera contro i greci. "è davvero uno scrigno di tesori che non finisce di sorprenderci,crediamo in questo unicum mondiale e perciò in Legge Bilancio abbiamo finanziato nuovi scavi",dice ministro Sangiuliano.