A Pompei nuove scoperte da scavi | Sangiuliano | Unicum mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un imponente salone da banchetto, dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici ispirati alla guerra di Troia, è uno degli ambienti recentemente portati alla luce durante le attività di scavo in corso nell'insula 10 della Regio IX die oggi completamente visibile in tutta la sua maestosità. Un ambiente raffinato nel quale intrattenersi in momenti conviviali, tra banchetti e conversazioni, in cui si respirava l'alto tenore di vita testimoniato dall'ampiezza dello spazio, dalla presenza di affreschi e mosaici databili al III stile (uno dei quattro "stili" della pittura romana), dalla qualità artistica delle pitture e dalla scelta dei soggetti. "è davvero uno scrigno di tesori che non finisce mai di sorprenderci e di destare stupore perché, ogni volta cheamo, troviamo qualcosa di bello e di significativo. ...