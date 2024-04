A Pompei emerge un salone ispirato alla guerra di Troia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un imponenteda banchetto, dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici ispiratidi, è uno degli ambienti recentemente portatiluce durante le attività di scavo in corso nell'insula 10 della Regio IX die oggi completamente visibile in tutta la sua maestosità."Le pareti erano nere, per evitare che il fumo delle lucerne si vedesse sui muri. Qui ci si riuniva per celebrare dei banchetti dopo il tramonto e la luce tremolante delle lucerne faceva rivivere le immagini, erano delle occasioni per parlare del passato, del mito, ma anche delle persone che stavano qui. Vediamo Elena e Paride, chiamato Alessandro nell'iscrizione, con un altro nome, era un'occasione per parlare dell'amore, della coppia, ma anche della grande storia che coinvolge ...