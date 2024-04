A Montemesola un convegno sul campo di prigionia S Andrea

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoRestano i basamenti a ricordare una pagina di storia legata alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, basamenti che rivelano l’esistenza di un luogo di, ilS., riservato dagli alleati, all’indomani del loro arrivo in Italia, a soldati italiani, greci, tedeschi e russi, basamenti che raccontano un’altra guerra ed un altro evento tragico che l’utilizzo delle armi portò con sé. La sopravvivenza di quelle tracce cementificate ci impone di ricordare, di riportare alla memoria quel luogo di sofferenza ed allo stesso tempo di speranza, perché chi vi era richiuso nutriva la speranza della libertà e la alimentava attraverso le richieste di intercessione presso l’Arcivescovato di Taranto che non si sottrasse di fronte al grido d’aiuto, perché la speranza accompagnò quei soldati per ...