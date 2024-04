A Film Impresa due grandi protagonisti | Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores

Il film La signora delle rose finisce con una grande vittoria per Ève: la sua nuova rosa conquista la medaglia d’oro al concorso Bagatelle e Fred comincia a studiare per intraprendere una carriera ... (cinemaserietv)

Nostalgia canaglia: 5 Film cult, ma invecchiati veramente malissimo - Cinque Film che hanno sicuramente fatto la storia nel loro genere di appartenenza, ma che oggi vogliamo ricordare per essere invecchiati piuttosto male.cinema.everyeye

'Il giovane Berlusconi' da oggi su Netflix, ecco la docuserie in tre episodi - Regia di Simone Manetti per il racconto con materiali d'archivio della storia dell’Impresa culturale che ha portato alla costruzione della prima tv commerciale privata in Italia e in Europa: l'ascesa ...adnkronos

Con Ghostbusters: Minaccia glaciale il tradimento dello spirito originale è completo - Il nuovo capitolo della serie è un prodotto fatto a tavolino dalla personalità molto debole, nonostante il ritorno ad ambientazioni e temi del primo (e indimenticabile) Film ...wired