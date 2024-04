A che ora Sonego-Humbert oggi in tv | ATP Montecarlo 2024 | programma | chi gioca prima | streaming

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dall’eliminazione nelle qualificazioni agli ottavi di finale. Lorenzoè la bella storia del Masters1000 di: il ragazzo di Torino è stato ripescato con il forfait di Carlos Alcaraz ed è riuscito a battere Felix Auger-Aliassime, entrando tra i migliori 16 del torneo del Principato. Ora per lui il francese Ugo. LA DIRETTA LIVE DI(5° MATCH DALLE 11.00) Il transalpino, numero 14 del tabellone, ha battuto al debutto n rimonta Federico Coria per 4-6 6-1 6-2, mentre è stato più semplice il suo compito con Zhang Zhizhen, superato di slancio per 6-1 6-4. Tra l’azzurro e il transalpino è bilancio in perfetta parità: due vittorie a testa, l’ultimo match risale al China Open dello scorso settembre con il francese vittorioso in tre set. Il match tra Lorenzo ...

Bargi (Bologna), 11 aprile 2024 – Rabbia e angoscia, dolore e sconforto. Paura, tristezza e disperazione. Speranza? Quella c’è sempre, ma a questo punto è flebile come una fiammella. Perché le ... (lanazione)

L'intervista di Fanpage.it a Hannu Himanen, ex ambasciatore di Finlandia a Mosca fino al 2016: "Gli obiettivi del Cremlino rimangono il crollo delle istituzioni di Kyiv e il collasso militare del ... (fanpage)

Galaxy AI supporta nuove lingue e nuovi dialetti - Samsung amplia le lingue di Galaxy AI con arabo, indonesiano, russo e nuovi dialetti. Scopri le novità legate all'intelligenza artificiale ...techprincess

Emergenza siccità in Sicilia: le città che rischiano di rimanere senza acqua - Emergenza siccità in Sicilia, a rischio il settore turismo, le coltivazioni e il titolo di Capitale della Cultura: quali sono le città in ginocchio ...tecnologia.libero

Suviana, il sommozzatore che cerca i dispersi: «È come la Concordia, per fare due metri sott'acqua al buio ci vogliono 20 minuti» - Per Giuseppe Petrone, responsabile del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, coordinare le squadre di colleghi impegnati nella ricerca dei quattro tecnici dispersi nell'esplosione ...leggo