A che ora Sinner-Struff oggi in tv | ATP Montecarlo 2024 | programma | chi gioca prima | streaming

(Di giovedì 11 aprile 2024)si giocheranno tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare dell’ATP Masters 1000 di: Jannik, testa di serie numero 2, affronterà nel terzo turno del torneo del Principato di Monaco, che sisulla terra battuta outdoor, il tedesco Jan-Lennard. LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 11.00)scenderanno in campo nel quarto match dalle ore 11.00 sul Court Rainier III: si tratta del secondo scontro tra i due con l’unico precedente, recentissimo, vinto dall’azzurro, capace di imporsi per 6-3 6-4 nei sedicesimi di Indian Wells. La diretta tv della quinta giornata del torneo ATP didi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e ...

